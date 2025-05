Arrivano buone notizie per Marco Baroni e i tifosi della Lazio in vista della sfida contro l'Inter. Nell’allenamento odierno, secondo quanto riportato da da Lalaziosiamonoi.it, ha ripreso ad allenarsi in gruppo Nuno Tavares. Il terzino si è allenato interamente con la squadra e ha partecipato anche alle prove tattiche svolte dall’allenatore in vista della partita di domenica sera con l’Inter.

La convocazione del portoghese per la sfida di San Siro con i nerazzurri è possibile, mentre resta a rischio la presenza di Gustav Isaksen, ancora ai box per un problema muscolare. Nella sfida di San Siro mancheranno inoltre gli squalificati Zaccagni e Pellegrini.