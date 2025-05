Il mezzo passo falso commesso domenica scorsa dal Napoli non sposta l'ago della bilancia dei pronostici riguardanti la lotta scudetto, secondo Giocondo Martorelli: "La squadra di Conte è ancora padrona del suo destino. Il titolo è alla sua portata, per calendario e per il punto in più. Il margine di vantaggio è dalla sua - ha spiegato l'agente a Tuttomercatoweb.com -. Il 2-2 con il Genoa ha dato una chance all’Inter, brava a crederci fino all’ultimo e a non mollare. Grande merito a Inzaghi".