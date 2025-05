"Una lotta bellissima, entusiasmante, piena di colpi di scena. Napoli e Inter ci hanno regalato un campionato incredibile" dice Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro (ora commentatore di DAZN) durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport a due giornate dal termine del campionato.

Il duello tra Napoli e Inter, con Conte e Inzaghi frontmen, è uno spot per il calcio italiano?

"Parliamo di due tecnici straordinari. Conte è una certezza, Inzaghi è la new entry nel gotha dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni. Entrambi maniaci del lavoro e del dettaglio, in continua evoluzione e aggiornamento. Dopo anni di ferreo utilizzo della difesa a tre, Antonio ha dimostrato un’enorme flessibilità tattica. Simone ha gestito al meglio una Champions ad altissimo dispendio centrando una finale epica e rimanendo aggrappato allo scudetto. Se pensiamo che tra i due è stata staffetta proprio all’Inter... Beh, il cerchio si chiude".

L’Inter è arrivata in finale di Champions, il Napoli si è potuto concentrare sul campionato: quanto hanno inciso i due fattori sull’equilibrio?

"Tanto, tantissimo. Giocare ogni tre giorni è fortemente condizionante. E la settimana del sorpasso che al momento sta decidendo il campionato è quella in cui l’Inter ha perso contro Bologna, Milan e Roma e che per me ne è stata l’emblema. L’Inter terminerà la stagione con 59 gare contro 41 le del Napoli, è come se avesse giocato un girone di ritorno in più. Una differenza enorme nella gestione dei giocatori".

Ecco, il fattore gli infortuni?

"Il Napoli, per aver affrontato solo il campionato, ne ha avuti diversi e con una rosa meno profonda dell’Inter. Conte è stato spesso costretto a piccole rivoluzioni tattiche ed è stato bravissimo a trovare sempre una soluzione. Quanto all’Inter, penso che nei primi 11 abbia pochi rivali, ma non sempre chi ha rimpiazzato i titolarissimi è riuscito a mantenere intatto il livello di performance".

Stasera chi avrà più pressione?

"Di poco, ma dico Napoli. Siamo in un’epoca in cui si gioca sempre sapendo il risultato dell’antagonista o sapendo che giocherà dopo, oggi invece si torna all’antico, con gli aggiornamenti dagli altri campi: la pressione salirà. Immaginate se l’Inter trovasse il gol prima del Napoli o viceversa...".

Chiudiamo con un gioco: la sua top 11 di Napoli e Inter.

"Difficile, sono due grandi squadre e usano moduli diversi. Premetto che non sceglierò in base ai valori assoluti ma solo per la stagione: ad esempio, considero Calhanoglu il miglior regista d’Europa ma in campionato è stato fuori ben 9 volte e altre 3 ha giocato solo manciate di minuti condizionando la sua continuità di rendimento, come Acerbi che ha giocato solo la metà delle partite. Direi 4-3-3: Sommer; Dumfries, Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco; Anguissa, Barella, McTominay; Thuram, Lukaku, Lautaro".

