Le ultime novità sul nuovo San Siro nei piani di Inter e Milan arrivano dalle pagine dell'edizione milanese de Il Giornale, che individua in martedì prossima la giornata in cui si dovrebbe concludere la Conferenza dei servizi sul progetto presentato dai due club nelle scorse settimane. Si tratta, ricordiamo, dell'unica proposta arrivata al Comune entro fine aprile, quando si è concluso il bando pubblico.

Dopo questo passaggio burocratico si potrà procedere rapidamente con l'iter per vendere lo stadio di San Siro e le aree limitrofe a Inter e Milan entro la fine luglio, evitando così l'entrata in vigore del vincolo architettonico sul secondo anello prevista per il 10 novembre 2025. Intanto continua la protesta del 'Comitato Sì Meazza' che ha superato le mille firme contro l'abbattimento dell'attuale impianto.

