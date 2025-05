Napoli sotto pressione, ma alla fine sarà scudetto per Conte. Ne è convinto Massimo Mauro: "Fino a qualche settimana fa la mia favorita era l’Inter, ma ora è il Napoli - spiega alla Gazzetta dello Sport -. Non credo che a due giornate dalla conclusione del campionato le avversarie abbiano un peso decisivo. Anzi, secondo me i loro nomi lasciano il tempo che trovano perché, se è vero che la Lazio è più forte del Parma, le insidie per l’Inter e il Napoli saranno le stesse visto che i gialloblù sono motivati e in corsa per la salvezza. Conte è favorito e, se non vincesse al Tardini, sarebbe clamoroso come quando Inzaghi non ha vinto a Parma o ha perso a Bologna. Il Napoli è avanti e ci resterà".