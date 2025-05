Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di TeleA, esprimendo le proprie convinzioni sul duello Scudetto: "Giocare in contemporanea con l’Inter? Se la Lazio fa un gol sarà un boato dei tifosi del Parma, così come a San Siro se fa un gol in Parma. Mi capitò questo con il Gimnasia, i tifosi avversari gridavano il gol quando non c’era e noi lo scoprivamo dalla panchina. I tifosi giocano un ruolo fondamentale. Anche i tifosi del Parma urleranno se ci sarà un gol dell’Inter, per mettere pressione al Napoli", le parole raccolte da TuttoNapoli.