Zaccagni e Pellegrini squalificati, Gigot non si allena da due giorni, ieri si è fermato Lazzari e difficilmente potrà essere recuperato per l'Inter. Isaksen è tornato a lavorare con il gruppo, ma non è al meglio e Baroni potrebbe portarlo con sé in panchina. Queste le notizia poco confortanti lato Lazio che vengono riferite oggi dal Corriere dello Sport.

Peraltro, anche Tavares, tornato in gruppo, non gioca da un mese e quindi lascerà spazio a Marusic. Dele-Bashiru e Pedro agiranno ai lati di Dia e Castellanos. Confermata la cerniera mediana Rovella-Guendouzi. In porta ancora Mandas.

PROBABILE LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Pedro, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos.