Intervistato da La Vanguardia, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha svelato una notizia che farà contento tutto il mondo blaugrana: il rinnovo ormai a un passo con il club catalano di Lamine Yamal, stella del calcio che all'età di 17 anni gravita già in orbita Pallone d'Oro dopo aver vinto quasi tutto tra club e Nazionale spagnola. "È un genio a cui piace il Barcellona, ​​che ha amici al Barcellona e che, inoltre, fa parte di questa generazione che ha vissuto molto insieme ai suoi compagni di squadra. È un giocatore dotato di un talento individuale superlativo, ma è anche un giocatore di squadra e si trova a suo agio. Ha anche un agente, Jorge Mendes, con il quale comunichiamo facilmente. Il suo rinnovo è praticamente già concordato, necessita solo di ratifica", le parole del numero uno culé.

In seguito, Laporta ha ricordato il legame nato tra Lionel Messi e il Barça, che a un certo punto fu messo in pericolo dalla corte dell'Inter di Massimo Moratti: "Al Barcellona paghiamo i giocatori in base alle loro capacità, siamo un club che paga bene. Diciamo anche che non c'è posto migliore del Barcellona. Un'altra cosa è l'analisi che dice che non tutti possono giocare nella stessa squadra e non si possono avere tutti i migliori giocatori del mondo. Ed è qui che risiede la chiave della squadra. Lamine è un giocatore che può avere successo ovunque, lo sappiamo. Mi è successo con Leo Messi, che era voluto dall'Inter. E alla fine abbiamo deciso tutti, compreso il padre di Leo, che il Barcellona sarebbe stato il progetto migliore per lui. E così è stato perché è diventato il migliore della storia. Lamine, a 17 anni, è uno dei migliori al mondo. Lui è a suo agio, così come la sua famiglia".

