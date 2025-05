I dialoghi di queste ore sono inevitabilmente incentrati sul duello Scudetto tra Napoli e Inter. Ne ha parlato anche a Radio Marte Mauro Milanese: "l punto di vantaggio del Napoli a due gare dalla fine è tanta roba, non dico che l'Inter sia distratta dalla Champions League, credo che gli azzurri siano favoriti. Perché Rafa Marin non gioca mai? Non lo so, a me Olivera piace più sulla fascia, non da centrale, il mister ha valutato così ma chi meglio di Conte può valutare i suoi?".