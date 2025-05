Saranno il Politecnico e la Bocconi a supportare il Comune di Milano nell'intricata vicenda della cessione di San Siro e delle aree circostanti: le due Università, si legge sul Corriere della Sera, dovranno rivedere o quanto meno confermare la stima dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il prezzo di vendita . "Il compendio costituito dall’ambito San Siro, comprensivo dello stadio Meazza — recita il documento di Palazzo Marino — costituisce una tipologia immobiliare non ordinaria e per tale bene l’applicazione di procedimenti diretti di stima del più probabile valore di mercato appare inadeguata, anche in considerazione della complessità del quadro urbanistico ed edilizio e del lungo periodo di sviluppo dell’intera operazione proposta".

Da qui la decisione di Palazzo Marino di affidare ai due Atenei la stima effettiva del valore che assumerà l’area dopo la vendita attraverso 'l’analisi, studio e verifica della documentazione tecnico-economica relativa alla stima del valore venale dell’ambito Gfu San Siro, con particolare riferimento alla stima effettuata dall’Agenzia delle entrate'.

In questo modo, chiosa il Corsera, Il sindaco Beppe Sala vuole evitare contestazioni presenti e future sul prezzo di vendita delle aree già nel mirino del Comitato Sì Meazza. Il Comune si rivolge direttamente alle due università: "È interesse che il processo di analisi sia accompagnato e supportato da una metodologia scientifica, a garanzia di imparzialità e di tutela degli interessi pubblici coinvolti".