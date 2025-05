Tuttosport dedica oggi un focus a Davide Frattesi, che sembrava già con la valigia in mano a gennaio e ora si ritrova a giocare una finale di Champions League dopo essere stato protagonista sia contro il Bayern Monaco che contro il Barcellona.

Una stagione nella quale il centrocampista ha dovuto superare anche momenti di difficoltà personale, come la perdita della nonna. Ma è rimasto ed è diventato determinante. Il quotidiano si lancia anche in un parallelismo con Grosso al Mondiale 2006, quando si procurò un rigore agli ottavi, segnando poi in semifinale e tirando il rigore decisivo all'ultimo atto. A Frattesi manca giusto una casella per completare il percorso, quella più esaltante.