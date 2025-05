In questi minuti, l'Inter è arrivata all'hotel 'Andaz Munich' di Monaco di Baviera, dove alloggerà prima della finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain di domani. Di seguito il video che documenta l'arrivo dei pullman nerazzurri girato dal nostro inviato sul posto: in serie, si vedono sfilare i giocatori, Simone Inzaghi e il suo staff, i dirigenti e anche Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree.

