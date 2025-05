L'agente Alejandro Camaño avrà il cuore diviso a metà domani sera, durante la finalissima di Champions League tra PSG e Inter: in campo, infatti, si sfideranno due dei suoi principali assistiti, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, fiori all'occhiello della sua scuderia, la Foot Feel Sports. "Per noi è un momento bellissimo da vivere, con due giocatori che, oltre a essere grandi professionisti, sono persone eccellenti - ha raccontato il procuratore ad AS.com -. Achraf ha un livello di umanità impressionante. Lo abbiamo avuto con noi fin da quando era bambino. Lautaro è arrivato un po' più tardi, ma la sua personalità è anche molto nostra. Chi voglio che vinca? Starò dalla parte dello sconfitto, che sia Lautaro o Achraf. Nel calcio, c'è sempre la vendetta per lo sconfitto. I giocatori hanno più bisogno di te quando le cose vanno male che quando vanno bene".

In seguito, Camano ha raccontato la parabola di carriera di Hakimi, passato nella Milano nerazzurra per una sola stagione: "Achraf aveva un destino. Ha imparato al Madrid. Ha giocato per un super club, il Dortmund. L'Inter lo ha preso perché ha insistito molto per lui. E il PSG ha capito che sarebbe diventato il migliore al mondo, e non si sbagliava. L'addio al Madrid è stato legato a Carvajal, che è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Quella competizione ha reso Achraf migliore. Non è stato un errore di Zidane. È un grande amico suo e dei suoi figli, ma avevamo bisogno che giocasse 40 partite".

Infine, Camano ha ricordato quando è diventato l'agente del Toro: "Con l’Atletico fu una trattativa molto serrata, anche se non conosco i dettagli. So che ci hanno provato in tutti i modi, lui ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c'è un posto in cui vorrebbe giocare, se lasciasse l'Inter, quello sarebbe la Spagna. Ora è il capitano dell'Inter e prende questo ruolo come una responsabilità. Si sente un esempio. Ho ricevuto offerte spettacolari per Lautaro, ma lui ha sempre risposto: "No, Inter". Questo è molto importante".

