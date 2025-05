Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Si tratta di un ritorno nella Milano rossonera per il livornese, nominato come successore di Sergio Conceicao, congedato ieri sera dalla società di Via Aldo Rossi. L'ex Juve, che si era seduto sulla panchina rossonera dal 2010 al 2014, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

"Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo", si legge in calce al comunicato dell'annuncio.