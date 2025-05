E' cominciata ufficialmente la missione Champions League dell'Inter. Da Appiano Gentile, i nerazzurri si sono spostati in bus all'aeroporto di Milano Malpensa, da dove voleranno alla volta di Monaco di Baviera, sede della finalissima contro il PSG di domani. L'arrivo è previsto attorno all'ora di pranzo, dopo il quale il programma è già definito: alle 16:45, spazio all'appuntamento con la stampa, con Lautaro Martinez e Nicolò Barella al fianco di Simone Inzaghi per rispondere alle domande dei giornalisti alla Fußball Arena. Al termine delle conferenze, ci sarà l'allenamento della vigilia della squadra, fissato per le 17:30.

