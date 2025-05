Formazione già pronta da almeno una settimana. Come conferma il Corsport, Inzaghi ha le idee chiarissime in vista della finale di Champions: in campo dal 1' la migliore Inter possibile. Quindi titolari anche Pavard e Lautaro, che magari avranno un po' di ruggine visto che non giocano da un po', ma è chiaro che l'adrenalina per l'evento storico cancella tutto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.