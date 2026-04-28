Sostegno incondizionato è stato promesso e sostegno incondizionato sarà. Il popolo della Lazio risponde alla grande alla chiamata della Curva Nord esaurendo nel giro di pochissimo tempo i biglietti del settore per la finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio contro l'Inter. La notizia è riportata dall'emittente Radio Laziale: per gli altri settori dello stadio riservati al tifo biancoceleste c’è ancora disponibilità, ma la sensazione è che si tratti solo di una questione di tempo. L’Olimpico si avvia verso il tutto esaurito, pronto a trasformarsi in una bolgia per una delle partite più importanti della stagione.

Un fattore in più da considerare per la squadra nerazzurra, al di là del gemellaggio tra le due tifoserie e il fatto che per quella serata l'Olimpico sarà ufficialmente campo neutro coi settori equamente divisi. Ma c'è da star sicuri del fatto che anche la presenza del tifo interista sarà altrettanto massiccia e pronta a traslare lo spettacolo che si preannuncia sul campo anche sugli spalti, con l'obiettivo di trascinare i nerazzurri verso la conquista della decima Coppa Italia.