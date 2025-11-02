"Sono molto felice del primo gol, arrivato contro una grande squadra come l'Inter". Parola di Giovane, attaccante dell'Hellas Verona andato in gol contro l'Inter: "È stato un peccato perdere così ma ringrazio Dio per questa rete", dice a DAZN.

Cosa ti ha detto Chivu?

"Mi ha detto 'complimenti' e che ho fatto una grande partita. Sono da 4 mesi qui in Italia, in Brasile non giocavo da 8 mesi. Grazie al mister dell'Inter, per me è molto importante e sono felice".

Il gol è arrivato destro.

"Sì, il mister me lo dice sempre di non usare solo il sinistro e oggi ho fatto gol".

Parli bene l'italiano.

"Studio 3 o 4 volte a settimana con una professoressa romana che oggi vive in Brasile, sono in Italia ed è normale parlare l'italiano".

Il lavoro difensivo te lo chiedeva il mister?

"Sì, l'anno scorso ho giocato da esterno in Brasile. Il lavoro difensivo è importante e so che è importante anche difendere. Se lavoro per la squadra è iomportante, che si vinco o perda lo facciamo assieme".