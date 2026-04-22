Nel tour di interviste dopo Inter-Como 3-2, risultato che ha permesso ai nerazzurri di accedere alla finale di Coppa Italia 2025-26, Cristian Chivu si è soffermato a parlare anche con Radio Tv Serie A della pazza rimonta dei suoi: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, abbiamo cercato di fare del nostro meglio - le parole del tecnico romeno -. Siamo stati un po' 'sporchi' tecnicamente nel primo tempo, poi sotto 2-0 abbiamo tirato fuori qualità e orgoglio. I cambi, e mi riferisco a Diouf e Sucic, ci hanno dato una grossa mano. Hanno alzato i giri del motore, il Como ha iniziato a difendersi più basso cercando di colpirci in contropiede. Noi siamo stati in grado di ribaltarla perché dopo un gol così (l'1-2 di Calhanoglu, ndr) ritrovi energia e fiducia. Poi siamo riusciti a farne altri due".

Cosa ti rende più orgoglioso dopo questa notte?

"Il fatto che abbiamo la possibilità di coronare un obiettivo che ci eravamo imposti da inizio stagione. C'è la possibilità di vincere un trofeo. Questo gruppo si merita per davvero questa finale, siamo felici".