Ci sarà anche Giuseppe Marotta, presidente e CEO di FC Internazionale Milano, tra i protagonisti del Business People Forum in programma il 18 maggio 2026 al Wpp Campus di Milano, evento organizzato anche per celebrare il ventennale della rivista economica e che sarà dedicato al tema Guidare il cambiamento. Marotta, in particolare, interverrà nel panel dedicato ai CEO italiani, uno dei momenti centrali della giornata dove potrà portare alcuni aneddoti della sua esperienza di quasi cinquant'anni all'interno del calcio professionistico, nel corso della quale si è guadagnato il titolo di dirigente tra i più affermati e autorevoli a livello anche internazionale.

Oltre al ruolo nell’Inter, è presidente dell’Associazione direttori sportivi e ricopre incarichi istituzionali nel sistema calcistico, tra cui membro dell’Executive Board dell’European Football Clubs (Efc) e del Consiglio Direttivo della Figc come Consigliere federale per Lega Serie A. Nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la Stella d’Oro del Coni e il titolo di Cavaliere della Repubblica.