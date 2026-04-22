La Juventus accelera per Alisson. Il portiere brasiliano del Liverpool è uno dei tanti nomi accostati anche all'Inter per la porta del futuro, ma ad oggi l'ipotesi nerazzurra sembra sempre più remota. I bianconeri, stando alle informazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, hanno intenzione di affondare il colpo per l'ex Roma, individuato come obiettivo numero uno dopo che è arrivata la prima apertura al trasferimento a Torino.

Gli agenti del calciatore 33enne sono attesi in Italia nei prossimi giorni, probabilmente a cavallo dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan. Il nodo principale, aggiunge la rosea, è però rappresentato dall'ingaggio del portiere brasiliano, che con i Reds percepisce uno stipendio da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. "La Juve propone un contratto triennale a cifre più basse e, novità delle ultime ore, sarebbe disponibile a inserire una clausola (a favore della società) per un rinnovo di un ulteriore anno", si legge sul sito del quotidiano. L'idea è di un accordo a medio-lungo termine.

Secondo La Gazzetta dello Sport non è inoltre da escludere che nella trattativa tra i due club possa spuntare anche il nome di Michele Di Gregorio, attuale portiere della Juventus per il quale il Livepool aveva avuto un forte interesse nell'estate del 2024, poco prima del trasferimento dell'ex Inter e Monza all'ombra della Mole.