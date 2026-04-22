In estate si potrebbe scatenare un derby di mercato milanese per Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo che vanta già quattro presenze con la nazionale maggiore canadese. Stando alle informazioni in possesso di Matteo Moretto, il nativo di Abidjan, in Costa D'Avorio, è nell'agenda dei dirigenti di Milan e Inter, che hanno mostrato un grande apprezzamento per il suo profilo.

In casa rossonera, inoltre, Koné ha un altro ammiratore: Massimiliano Allegri, che lo stima tantissimo tanto da reputarlo un giocatore ideale per rinforzare la mediana della prossima stagione. Da capire quale grande club - non ci sono solo Milan e Inter - nelle prossime settimane muoverà passi concreti per il giocatore, che è stato seguito in passato anche dalla Roma prima del suo trasferimento al Marsiglia, la squadra nella quale ha militato prima di approdare al Sassuolo, dove nella sua prima stagione ha totalizzato 31 presenze, tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto sei gol.