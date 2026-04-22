Ieri sera, nel 3-2 pazzo tra Inter e Como, Hakan Calhanoglu ha realizzato la sua quinta doppietta da quando veste la maglia nerazzurra, la prima in Coppa Italia dopo le quattro segnate in Serie A. Due gol diversi, ma altrettanto importanti: il primo è arrivato grazie a un tiro da fuori, suo cavallo di battaglia, il secondo, più unico che raro, di testa dopo un inserimento intelligente in area.

Dal perimetro, considerando tutte le competizioni delle squadre che militano nei top 5 campionati europei, solo Kylian Mbappé (otto) e Dominik Szoboszlai (sette) hanno realizzato più gol da fuori area rispetto al centrocampista turco, a quota sei come Harry Kane, Igor Paixão e Antony.

Considerando le ultime due stagioni, invece, solo Mbappé (15) ha segnato più di Calha (10) dalla distanza, considerando tutte le competizioni.

La rete di testa, invece, è una giocata insolita nel suo repertorio: prima di ieri sera, l'ex Milan aveva segnato così solo nel 2015, 2016 e 2019.