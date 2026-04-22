Secondo quanto riportato quest'oggi dalla BBC, il ministro per lo Sport del governo iraniano, Ahmad Donyamali, è tornato sulla possibilità che l'Iran non disputi il prossimo Mondiale in seguito al conflitto scoppiato con gli Stati Uniti; un discorso tornato in auge dopo il cessate il fuoco di questi giorni che è stato prorogato con i negoziati per il raggiungimento della pace che potrebbero tornare attivi nei prossimi giorni. Il ministro ha ribadito come una decisione ufficiale non sia stata ancora presa, e che questa può essere ratificata solamente dallo stesso governo o dal Consiglio supremo per la sicurezza nazionale della Repubblica islamica.

Queste le parole di Donyamali: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare. È previsto un ritiro per la nazionale nella terza settimana di maggio in un Paese vicino, della durata di circa una settimana. Se le condizioni di sicurezza per i giocatori saranno garantite e il Paese ospitante smetterà di comportarsi in modo scorretto e avventuriero, verrà presa una decisione appropriata". Ricordiamo che il percorso del Melli Team di Mehdi Taremi al Mondiale prevede il debutto il prossimo 15 giugno contro la Nuova Zelanda, per poi proseguire con le gare contro Belgio (21 giugno) ed Egitto (26 giugno). Tutte e tre le partite sono in programma negli USA – le prime due a Los Angeles e la terza a Seattle – nonostante nelle scorse settimane si fosse parlato di un possibile spostamento in Messico. Opzione che però sembra essere stata scartata.