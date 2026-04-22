Luigi Sepe, ex portiere di Parma e Napoli attualmente svincolato, raggiunto dai microfoni di ParmaLive ha commentato questo finale di campionato che vede l'Inter ormai lanciata alla conquista del ventunesimo Scudetto a discapito proprio dei partenopei costretti dopo solo una stagione ad abdicare dal titolo di campioni d'Italia: "Il Napoli è partito con i favori del pronostico e doveva lottare per vincere lo Scudetto. Si sa che l'Inter è una squadra fortissima e diciamo che non c'è riuscito. Ad oggi, al 90% lo Scudetto è dell'Inter. Brava l'Inter e un po' di demerito del Napoli. Il Parma, essendo una squadra giovane, quando ha giocato contro le big, lo ha fatto in modo spensierato. Poi ha comunque dei giocatori forti e quando è così può succedere di tutto all’interno di un campionato".

Sepe ha poi sottolineato le qualità degli emiliani di Carlos Cuesta, che tra l'altro sfideranno l'Inter il prossimo 3 maggio nella gara che potrebbe sancire l'aritmetica conquista del tricolore da parte degli uomini di Cristian Chivu: "Il Parma è riuscito a fare risultato sia all’andata che al ritorno contro il Napoli, ha vinto a San Siro contro il Milan… Questo fa capire che il club ha giocatori giovani, forti che danno l’idea della spensieratezza di questo club”.