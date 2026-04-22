Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Fontana di Trevi' di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha speso parole molto importanti per Mario Gila, il difensore della Lazio oggetto del desiderio delle big italiane: "Credo che Mario Gila sia un giocatore molto sottovalutato, molto poco considerato. Non si parla mai quando facciamo la corsa al miglior difensore, è sempre Bremer, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, ma nessuno nomina mai Mario Gila, che per me, nella partita di Napoli nello specifico, ma gliene ho viste fare dieci come la partita di Napoli, si è preso una fetta importante del nostro campionato. Non so se nei cinque, nei tre, ma qualcuno per me potrebbe arrivare a dire è il miglior difensore del campionato. Forse io no, ma è un giocatore che mi fa impazzire. Quando Tare l’ha preso alla Lazio io non lo conoscevo, l'ostracismo iniziale di Maurizio Sarri mi faceva pensare che avessi ragione io e invece c’ha ragione Tare. Perché Gila prima nel secondo anno di Sarri, poi con Marco Baroni e adesso di nuovo con Sarri, ha tirato fuori una serie di prestazioni veramente notevolissime".

Secondo Trevisani, Gila è il tipo di difensore che può dire tranquillamente la sua nelle squadre più blasonate: "Si nota poco, forse perché non è un gigantone fisicamente come vige nel calcio di oggi o perché comunque la Lazio non sya facendo la Champions League o comunque le coppe e quindi non ha questo modo di mettersi in mostra. Io trovo che Mario Gila sia un difensore centrale eccezionale. Eccezionale vuol dire che può giocare alla Juve, può giocare all’Inter, può giocare al Milan. E forse pure sopra, ma mi voglio fermare a Juve, Inter e Milan".