Nel domino dei nuovi responsabili dei settori giovanili dei club di Serie A è finito anche lui: Roberto Trapani, numero uno della cantera del Genoa, è infatti uno dei nomi caldi di questo particolare settore di mercato, visto che è stato indicato come possibile sostituto di Michele Sbravati che appare destinato a lasciare la Juventus per prendere il posto di Massimo Tarantino all'Inter. Intervistato dal quotidiano Il Secolo XIX, però, Trapani mette le cose in chiaro: "Con il presidente Dan Sucu, l’ad Blazquez e Lopez abbiamo impostato un programma triennale e sarebbe sbagliato interromperlo adesso. Io qui sto bene, sento la fiducia della società e penso che la continuità sia fondamentale. È importante andare avanti per proseguire un percorso molto interessante".

Anche il Grifone, così come fatto da Inter, Juventus, Milan e Atalanta, potrebbe sposare a breve il progetto della formazione Under 23, anche se stando alle parole di Trapani in riva al Bisagno per il momento non sembra esserci urgenza perché l'interscambio tra Primavera e prima squadra procede in maniera giudicata apprezzabile: "Stiamo valutando ma i numeri ci dicono che al momento stiamo riuscendo ad alimentare il flusso tra Primavera e prima squadra con una certa continuità e abbiamo ottime risposte anche dal percorso esterno dei ragazzi che vanno a giocare in prestito, seguiti costantemente dal loan manager Matteo Scala. Marcandalli è un esempio"..