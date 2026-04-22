Come dopo la partita di campionato, persa 4-3 in casa dopo essere stati avanti 2-0, Mirwan Suwarso fa sfoggio di grande sportività con un lungo messaggio su Instagram in cui si complimenta con l'Inter per il passaggio finale ma anche coi suoi per quanto mostrato a San Siro. Il dirigente dei lariani era stato anche colui che aveva chiesto maggiore rispetto per i suoi pari ruolo in nerazzurro, insultato in tribuna al Sinigaglia.

"Il risultato di questa sera fa male.



Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso.



Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra.



Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti.



A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi.



All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione".