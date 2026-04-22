L'Inter vuole tenere Hakan Calhanoglu per almeno un'altra stagione, ovvero fino alla regolare scadenza del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2027. Per poi sedersi attorno a un tavolo con il giocatore e capire se ci saranno i margini per continuare insieme o salutarsi. Questa volontà che filtra dal club di Viale della Liberazione, non scontata fino a poche settimane fa, è diventata ancor più forte, secondo Fabrizio Romano, dopo le dichiarazioni - molto apprezzate dai nerazzurri - rilasciate in esclusiva dall'agente del centrocampista turco, Gordon Stipic, proprio al giornalista, a cui ha confidato che il suo assistito è concentrato al 100% sul presente, aggiungendo che le voci su una presunta trattativa con il Galatasaray non sono vere.

"Hakan Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter - aveva detto Stipic -. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra. Settimana dopo settimana, con le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano, una responsabilità che è un onore speciale e che significa tutto per lui".