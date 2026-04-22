Intervistato dal Guardian, Gigi Buffon è tornato a parlare della testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale del Mondiale 2006 a Berlino, poi vinto dall'Italia: "Ero a circa 15 metri di distanza e potei sentire il tonfo" ha detto l'ex portiere azzurro. "Se lo avesse fatto a chiunque altro, lo avrebbe mandato al tappeto. II guardalinee non vide nulla. L'unico testimone fui io. Così corsi verso l'arbitro e l'assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e finalmente il gioco si fermò".

Buffon ammette riguardo all'espulsione di Zidane:

"Ero scosso e intrappolato tra emozioni contrastanti. Sapevo che era l'ultima partita di Zidane, uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che stesse finendo per lui in quel modo".

Se ne ha mai parlato con Zidane:

"Non ne abbiamo mai parlato. Ovviamente ci siamo incontrati tante volte e credo ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che in fondo questa sia sempre stata una situazione dolorosa e per questo non volevo che la ricordasse".