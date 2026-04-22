Intervistato dal Guardian, Gigi Buffon è tornato a parlare della testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale del Mondiale 2006 a Berlino, poi vinto dall'Italia: "Ero a circa 15 metri di distanza e potei sentire il tonfo" ha detto l'ex portiere azzurro. "Se lo avesse fatto a chiunque altro, lo avrebbe mandato al tappeto. II guardalinee non vide nulla. L'unico testimone fui io. Così corsi verso l'arbitro e l'assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e finalmente il gioco si fermò". 

Buffon ammette riguardo all'espulsione di Zidane:
"Ero scosso e intrappolato tra emozioni contrastanti. Sapevo che era l'ultima partita di Zidane, uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che stesse finendo per lui in quel modo". 

Se ne ha mai parlato con Zidane:
"Non ne abbiamo mai parlato. Ovviamente ci siamo incontrati tante volte e credo ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che in fondo questa sia sempre stata una situazione dolorosa e per questo non volevo che la ricordasse".

Sezione: News / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 17:51
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi