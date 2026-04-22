In vista delle sfide contro Udinese e Inter e, tenendo conto del contemporaneo svolgimento degli Internazionali di tennis al Foro Italico, la Lazio ha diramato una nota con le indicazioni per la viabilità delle giornate interessate. Di seguito il comunicato della società biancoceleste:

"A causa dei disagi connessi ai lavori per gli Internazionali di tennis, la S.S. Lazio informa per le gare di Serie A Enilive Lazio-Udinese, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45, e Lazio-Inter, prevista per il 10 maggio (data e orario da confermare), saranno determinate alcune modifiche alle aree parcheggio.

I possessori dei pass parcheggio indicati potranno usufruire, in alternativa e fino a esaurimento dei posti disponibili, delle seguenti aree:

• B1 - B2 (Viale delle Olimpiadi) → alternativa: Via Contarini

• E1 – E2 (Via Nigra) → alternativa: viale sul Piazzale della Farnesina

• C7 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Contarini

• C6 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Nigra

• Disabili lato Tevere → alternative: Via Tittoni – Via Blanc

• A5 – A6 – A7 (Via dei Gladiatori) → alternative: Lungotevere della Vittoria – Lungotevere Oberdan (fino a Piazza Monte Grappa)

Per questi ultimi parcheggi sarà attivo un servizio navetta dedicato per il collegamento con lo stadio".