In vista delle sfide contro Udinese e Inter e, tenendo conto del contemporaneo svolgimento degli Internazionali di tennis al Foro Italico, la Lazio ha diramato una nota con le indicazioni per la viabilità delle giornate interessate. Di seguito il comunicato della società biancoceleste:

"A causa dei disagi connessi ai lavori per gli Internazionali di tennis, la S.S. Lazio informa per le gare di Serie A Enilive Lazio-Udinese, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45, e Lazio-Inter, prevista per il 10 maggio (data e orario da confermare), saranno determinate alcune modifiche alle aree parcheggio.

I possessori dei pass parcheggio indicati potranno usufruire, in alternativa e fino a esaurimento dei posti disponibili, delle seguenti aree:

• B1 - B2 (Viale delle Olimpiadi) → alternativa: Via Contarini 

• E1 – E2 (Via Nigra) → alternativa: viale sul Piazzale della Farnesina 

• C7 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Contarini 

• C6 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Nigra 

• Disabili lato Tevere → alternative: Via Tittoni – Via Blanc 

• A5 – A6 – A7 (Via dei Gladiatori) → alternative: Lungotevere della Vittoria – Lungotevere Oberdan (fino a Piazza Monte Grappa)

Per questi ultimi parcheggi sarà attivo un servizio navetta dedicato per il collegamento con lo stadio".

Sezione: News / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 21:42
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi