In vista delle sfide contro Udinese e Inter e, tenendo conto del contemporaneo svolgimento degli Internazionali di tennis al Foro Italico, la Lazio ha diramato una nota con le indicazioni per la viabilità delle giornate interessate. Di seguito il comunicato della società biancoceleste:
"A causa dei disagi connessi ai lavori per gli Internazionali di tennis, la S.S. Lazio informa per le gare di Serie A Enilive Lazio-Udinese, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:45, e Lazio-Inter, prevista per il 10 maggio (data e orario da confermare), saranno determinate alcune modifiche alle aree parcheggio.
I possessori dei pass parcheggio indicati potranno usufruire, in alternativa e fino a esaurimento dei posti disponibili, delle seguenti aree:
• B1 - B2 (Viale delle Olimpiadi) → alternativa: Via Contarini
• E1 – E2 (Via Nigra) → alternativa: viale sul Piazzale della Farnesina
• C7 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Contarini
• C6 (Stadio dei Marmi) → alternativa: Via Nigra
• Disabili lato Tevere → alternative: Via Tittoni – Via Blanc
• A5 – A6 – A7 (Via dei Gladiatori) → alternative: Lungotevere della Vittoria – Lungotevere Oberdan (fino a Piazza Monte Grappa)
Per questi ultimi parcheggi sarà attivo un servizio navetta dedicato per il collegamento con lo stadio".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 22:40 Sucic e Dimarco hanno preso parte a tre gol partendo dalla panchina: Inter come Bayern e Rayo
- 22:29 Bruges, Stankovic incrementa il bottino di gol: il serbo a segno con un tiro da fuori nel 6-1 contro il Mechelen
- 22:10 Coppa Italia, l'Inter ha centrato la 16esima finale della sua storia: solo Juve e Roma hanno fatto meglio
- 21:56 Inter U23, sabato con l'U. Brescia ultima chiamata playoff: ecco l'arbitro
- 21:42 Verso Lazio-Inter, la società capitolina rende note le indicazioni per la viabilità
- 21:28 Sepe: "Scudetto, brava l'Inter e un po' di demerito da parte del Napoli"
- 21:14 Ballotta: "Ieri all'Inter è andata bene. Terrei Sommer come vice Martinez"
- 21:00 Como, Van der Brempt: "E' dura perdere quando sei in vantaggio 2-0, c'è delusione"
- 20:45 Forza contro buone intenzioni: l'Inter per Fabregas resta un rompicapo
- 20:29 Marotta protagonista al Business People Forum: appuntamento il 18 maggio
- 20:13 'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato
- 19:59 L'Iran di Taremi ai Mondiali? Donyamali: "Non c'è una decisione ufficiale"
- 19:45 Genoa, Trapani: "Io dopo Sbravati? Non voglio interrompere il lavoro qui"
- 19:30 GdS - La Juve accelera per Alisson: gli agenti sono attesi in Italia
- 19:14 Di Marzio: "Alajbegovic vuole la Serie A. Inter, Napoli e Roma hanno avviato i primi contatti"
- 19:00 Rivivi la diretta! BELLA, VINCENTE e... di nuovo PAZZA! ESTASI INTER, CHIVU insegue la STORIA: chi lo doveva dire
- 18:48 Fabregas: "L'Inter è uno squadrone, San Siro è lo stadio in cui imparo di più. Diao? 3-1 chiarissimo"
- 18:34 Possibile derby di mercato per Ismael Koné? Moretto: "E' sull'agenda di Milan e Inter. Allegri..."
- 18:20 Trevisani sponsor di Mario Gila: "Mi fa impazzire, per me è uno da Inter"
- 18:05 Chivu: "Dopo il 2-0 del Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"
- 17:51 Buffon racconta la testata di Zidane a Materazzi in finale del Mondiale
- 17:37 Conte l'ha mandata in letargo, Chivu l'ha fatta risorgere. Se torna pure la Pazza Inter...
- 17:23 Pienone Inter: San Siro verso la seconda media spettatori più alta dal 1990
- 17:08 Maradona o Messi? Zanetti: "Un tempo a testa". Cassano non ci sta
- 16:54 L'Inter conquista la finale di Coppa Italia, arrivano i complimenti di Zhang
- 16:39 Sportico - Club dal più alto valore al mondo, Inter terza italiana nella Top 50
- 16:25 Anche il Milan vuole il suo Koné. Inter su Manu, rossoneri su Ismael
- 16:10 Angolo Tattico di Inter-Como - Da Cunha scherma le linee di passaggio, Sucic mette qualità negli ultimi metri
- 15:55 Carlos Augusto, finale di stagione col sogno Mondiale. Poi il rinnovo
- 15:41 Il Monza lotta per la Serie A e prepara il futuro: spunta il sogno De Vrij
- 15:27 Vieri sull'Inter: "I nerazzurri hanno ottimi attaccanti. E la cosa importante..."
- 15:13 Vieri ambasciatore Inter a Hong Kong: "Città fantastica, come i suoi ristoranti"
- 14:58 Non solo le emozioni: la Coppa Italia garantisce una bella cifra all'Inter
- 14:44 Serata da Pazza Inter. E Gianfelice Facchetti rispolvera il 'cardiotelefono'
- 14:29 Bonucci: "Esposito sarà un talento mondiale. Palestra andrà in un top club"
- 14:15 Zanetti applaude Chivu: "Grande lavoro, ora speriamo di finirlo al meglio"
- 14:05 Akanji: "Ieri grande mentalità. Ancora un passo, puntiamo alla Coppa"
- 13:55 La Top 11 argentina di Zanetti: "In attacco? Batistuta nel primo tempo, Milito nel secondo"
- 13:48 Calhanoglu punto fermo dell'Inter anche la prossima stagione. Contatti per Alajbegovic
- 13:46 Roma, emergenza plusvalenze: servono 80 milioni. Koné il big sull'uscio
- 13:40 L'agente di Martinez a FcIN: "Mai avuto dubbi su di lui". Poi glissa sul futuro
- 13:25 Zanetti: "Sono felicissimo di Lautaro, spero rimanga all'Inter per tanti anni"
- 13:11 Inter-Como vince anche la gara dell'Auditel: quasi 5 milioni davanti alla tv
- 12:57 Pepo si gode la serata: "Che bello il calcio quando impazzisce"
- 12:43 Zoff incorona la stagione dell'Inter di Chivu: "Segnale di forza"
- 12:28 Frey: "Dissi no alla Juve, non mi sentivo pronto. Ronaldo il più forte di tutti"
- 12:14 Torino, sensazioni positive per Zapata: con l'Inter può esserci
- 12:00 videoNon solo DNA INTER: i MERITI di CHIVU nella RIMONTA sul COMO. E su SUCIC va detta una cosa
- 11:45 Inter-Como, l'ospite che non ti aspetti: Jordan Poole. E Barella apprezza
- 11:30 Abbiati: "U19 obbligatori, sto con Spalletti. Milan? Oltre ai derby vinti..."
- 11:16 videoSucic segna, Chivu impazzisce di gioia: le immagini
- 11:02 CdS - De Vrij neanche convocato per Inter-Como: il motivo
- 10:48 Giuseppe Rossi: "Italia al Mondiale senza il rosso in Bosnia. Avrei voluto giocare con Materazzi, ma..."
- 10:34 Sucic: "Il mio gol più importante? Vale anche se fa tripletta il portiere, ma..."
- 10:20 Suwarso: "Complimenti all'Inter, ma Como a testa alta: sono orgoglioso perché..."
- 10:06 CdS - Inter, la missione doblete continua. E a Torino recuperano in due
- 09:52 GdS - Inter, squadra arrivata e in partenza. Ma con le idee chiare
- 09:38 GdS - Calhanoglu si prende un altro pezzo di cuore Inter: vuole restare in nerazzurro
- 09:24 GdS - Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale
- 09:10 Pagelle TS - Martinez e Sucic da 8, Calhanoglu da 9. Luis Henrique è vorrei ma non posso
- 08:56 Viviano: "Alisson meglio di Martinez, ma con Vicario siamo lì. E se parte Sommer..."
- 08:42 Pagelle CdS - Pepo Martinez due volte miracoloso. Diouf aiuta ad aprire la difesa
- 08:28 Ranocchia: "Solo l'Inter poteva vincere così. Chivu? Ecco il mio voto"
- 08:14 Pagelle GdS - Calhanoglu classe e cuore, Diouf dà una scossa. Acerbi in imbarazzo
- 08:00 Le mosse di Chivu e l'asse-doblete: l'Inter non muore mai, Calhanoglu e Sucic la trascinano all'Olimp(ic)o
- 00:14 videoInter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic"
- 00:03 Chivu in conferenza: "Sommer messo in croce da inizio anno. Chi l'ha detto che Pepo Martinez giocherà la finale?"
- 00:00 Non lo si può spiegare a parole. Davvero