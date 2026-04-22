Il mondo Inter è ancora in estasi dopo la rimonta incredibile della squadra nerazzurra nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Da 0-2 a 3-2 contro il Como di Fabregas, la pazza Inter è tornata Il Doblete è ancora possibile e renderebbe la prima stagione di Chivu sulla panchina nerazzurra storica.

Nella puntata di oggi del Salotto di FcInterNews spazio ad analisi e commenti sulla magica serata di ieri, con alcune chicche anche di calciomercato. Ospite di oggi Andrea Bosio.

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