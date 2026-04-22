Il mondo Inter è ancora in estasi dopo la rimonta incredibile della squadra nerazzurra nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Da 0-2 a 3-2 contro il Como di Fabregas, la pazza Inter è tornata Il Doblete è ancora possibile e renderebbe la prima stagione di Chivu sulla panchina nerazzurra storica.
Nella puntata di oggi del Salotto di FcInterNews spazio ad analisi e commenti sulla magica serata di ieri, con alcune chicche anche di calciomercato. Ospite di oggi Andrea Bosio.
Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.
ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - In Primo Piano
Rivivi la diretta! BELLA, VINCENTE e... di nuovo PAZZA! ESTASI INTER, CHIVU insegue la STORIA: chi lo doveva dire
Chivu: "Dopo il 2-0 del Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"
Angolo Tattico di Inter-Como - Da Cunha scherma le linee di passaggio, Sucic mette qualità negli ultimi metri
Le mosse di Chivu e l'asse-doblete: l'Inter non muore mai, Calhanoglu e Sucic la trascinano all'Olimp(ic)o
Chivu in conferenza: "Sommer messo in croce da inizio anno. Chi l'ha detto che Pepo Martinez giocherà la finale?"
Altre notizie
Mercoledì 22 apr
- 19:59 L'Iran di Taremi ai Mondiali? Donyamali: "Non c'è una decisione ufficiale"
- 19:45 Genoa, Trapani: "Io dopo Sbravati? Non voglio interrompere il lavoro qui"
- 19:30 GdS - La Juve accelera per Alisson: gli agenti sono attesi in Italia
- 19:14 Di Marzio: "Alajbegovic vuole la Serie A. Inter, Napoli e Roma hanno avviato i primi contatti"
- 19:00 Rivivi la diretta! BELLA, VINCENTE e... di nuovo PAZZA! ESTASI INTER, CHIVU insegue la STORIA: chi lo doveva dire
- 18:48 Fabregas: "L'Inter è uno squadrone, San Siro è lo stadio in cui imparo di più. Diao? 3-1 chiarissimo"
- 18:34 Possibile derby di mercato per Ismael Koné? Moretto: "E' sull'agenda di Milan e Inter. Allegri..."
- 18:20 Trevisani sponsor di Mario Gila: "Mi fa impazzire, per me è uno da Inter"
- 18:05 Chivu: "Dopo il 2-0 del Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"
- 17:51 Buffon racconta la testata di Zidane a Materazzi in finale del Mondiale
- 17:37 Conte l'ha mandata in letargo, Chivu l'ha fatta risorgere. Se torna pure la Pazza Inter...
- 17:23 Pienone Inter: San Siro verso la seconda media spettatori più alta dal 1990
- 17:08 Maradona o Messi? Zanetti: "Un tempo a testa". Cassano non ci sta
- 16:54 L'Inter conquista la finale di Coppa Italia, arrivano i complimenti di Zhang
- 16:39 Sportico - Club dal più alto valore al mondo, Inter terza italiana nella Top 50
- 16:25 Anche il Milan vuole il suo Koné. Inter su Manu, rossoneri su Ismael
- 16:10 Angolo Tattico di Inter-Como - Da Cunha scherma le linee di passaggio, Sucic mette qualità negli ultimi metri
- 15:55 Carlos Augusto, finale di stagione col sogno Mondiale. Poi il rinnovo
- 15:41 Il Monza lotta per la Serie A e prepara il futuro: spunta il sogno De Vrij
- 15:27 Vieri sull'Inter: "I nerazzurri hanno ottimi attaccanti. E la cosa importante..."
- 15:13 Vieri ambasciatore Inter a Hong Kong: "Città fantastica, come i suoi ristoranti"
- 14:58 Non solo le emozioni: la Coppa Italia garantisce una bella cifra all'Inter
- 14:44 Serata da Pazza Inter. E Gianfelice Facchetti rispolvera il 'cardiotelefono'
- 14:29 Bonucci: "Esposito sarà un talento mondiale. Palestra andrà in un top club"
- 14:15 Zanetti applaude Chivu: "Grande lavoro, ora speriamo di finirlo al meglio"
- 14:05 Akanji: "Ieri grande mentalità. Ancora un passo, puntiamo alla Coppa"
- 13:55 La Top 11 argentina di Zanetti: "In attacco? Batistuta nel primo tempo, Milito nel secondo"
- 13:48 Calhanoglu punto fermo dell'Inter anche la prossima stagione. Contatti per Alajbegovic
- 13:46 Roma, emergenza plusvalenze: servono 80 milioni. Koné il big sull'uscio
- 13:40 L'agente di Martinez a FcIN: "Mai avuto dubbi su di lui". Poi glissa sul futuro
- 13:25 Zanetti: "Sono felicissimo di Lautaro, spero rimanga all'Inter per tanti anni"
- 13:11 Inter-Como vince anche la gara dell'Auditel: quasi 5 milioni davanti alla tv
- 12:57 Pepo si gode la serata: "Che bello il calcio quando impazzisce"
- 12:43 Zoff incorona la stagione dell'Inter di Chivu: "Segnale di forza"
- 12:28 Frey: "Dissi no alla Juve, non mi sentivo pronto. Ronaldo il più forte di tutti"
- 12:14 Torino, sensazioni positive per Zapata: con l'Inter può esserci
- 12:00 videoNon solo DNA INTER: i MERITI di CHIVU nella RIMONTA sul COMO. E su SUCIC va detta una cosa
- 11:45 Inter-Como, l'ospite che non ti aspetti: Jordan Poole. E Barella apprezza
- 11:30 Abbiati: "U19 obbligatori, sto con Spalletti. Milan? Oltre ai derby vinti..."
- 11:16 videoSucic segna, Chivu impazzisce di gioia: le immagini
- 11:02 CdS - De Vrij neanche convocato per Inter-Como: il motivo
- 10:48 Giuseppe Rossi: "Italia al Mondiale senza il rosso in Bosnia. Avrei voluto giocare con Materazzi, ma..."
- 10:34 Sucic: "Il mio gol più importante? Vale anche se fa tripletta il portiere, ma..."
- 10:20 Suwarso: "Complimenti all'Inter, ma Como a testa alta: sono orgoglioso perché..."
- 10:06 CdS - Inter, la missione doblete continua. E a Torino recuperano in due
- 09:52 GdS - Inter, squadra arrivata e in partenza. Ma con le idee chiare
- 09:38 GdS - Calhanoglu si prende un altro pezzo di cuore Inter: vuole restare in nerazzurro
- 09:24 GdS - Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale
- 09:10 Pagelle TS - Martinez e Sucic da 8, Calhanoglu da 9. Luis Henrique è vorrei ma non posso
- 08:56 Viviano: "Alisson meglio di Martinez, ma con Vicario siamo lì. E se parte Sommer..."
- 08:42 Pagelle CdS - Pepo Martinez due volte miracoloso. Diouf aiuta ad aprire la difesa
- 08:28 Ranocchia: "Solo l'Inter poteva vincere così. Chivu? Ecco il mio voto"
- 08:14 Pagelle GdS - Calhanoglu classe e cuore, Diouf dà una scossa. Acerbi in imbarazzo
- 08:00 Le mosse di Chivu e l'asse-doblete: l'Inter non muore mai, Calhanoglu e Sucic la trascinano all'Olimp(ic)o
- 00:14 videoInter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic"
- 00:03 Chivu in conferenza: "Sommer messo in croce da inizio anno. Chi l'ha detto che Pepo Martinez giocherà la finale?"
- 00:00 Non lo si può spiegare a parole. Davvero
Martedì 21 apr
- 23:55 Inter-Como, la moviola - Un solo giallo e pochi fischi: Sozza in controllo
- 23:50 Como, Van der Brempt in conferenza: "Siamo delusi per il risultato, ma orgogliosi per la prestazione"
- 23:49 Chivu a ITV: "Bravi a non andare nel panico, i ragazzi sanno che cosa serve a questo punto"
- 23:40 Chivu: "Rimonta da pazza Inter, questi ragazzi hanno il DNA nerazzurro"
- 23:38 Como, Fabregas in conferenza: "Chivu farà molto bene. Sono innamorato di Calhanoglu, non ce ne sono tanti così"
- 23:35 Como, Fabregas a SM: "Orgoglioso dei miei. All'Inter sono tutti giocatori internazionali, si è più 'vicini' a vincere"
- 23:29 Sucic a SM: "Vincere due trofei al primo anno all'Inter? Era ciò che volevo"
- 23:29 Sucic a ITV: "Abbiamo meritato, non era facile. Adesso a Roma per vincere la Coppa"
- 23:24 Sucic in conferenza: "Quello che ci ha detto Chivu all'intervallo deve restare nello spogliatoio"
- 23:16 Calhanoglu a SM: "Il gol di testa? In Germania ne avevo fatto già uno. Ora vogliamo vincerle tutte"
- 23:15 Thuram, prima i salti ai cori della Curva poi le parole a SM: "Vincere due trofei sarebbe bellissimo"
- 23:05 Inter-Como, Fischio Finale - Una pazza Inter illude e stende il Como di Fabregas. Qua non si passa e Roma sia
- 23:05 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate