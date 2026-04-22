I tifosi italiani hanno imparato a conoscerlo, loro malgrado, nella finale playoff di Zenica per il Mondiale 2026, nella quale con la maglia della Nazionale bosniaca ha dato un immenso dispiacere agli azzurri facendo un'ottima prestazione impreziosita da uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Parliamo di Kerim Alajbegovic, l'esterno classe 2007, attualmente in prestito al Salisburgo, ma che a fine stagione tornerà al Bayer Leverkusen, che nelle ultime settimane ha attivato la clausola di recompra.

Secondo Gianluca Di Marzio, però, il giocatore è intenzionato a lasciare la Germania per tentare un'avventura in Italia, Paese ritenuto adatto per la sua crescita sportiva. Una volontà che giustifica l'interessamento nei suoi confronti di tre club di Serie A, Inter, Napoli e Roma, che - stando a quanto risulta al giornalista di Sky Sport - hanno iniziato a parlare sia con il padre del ragazzo che con Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juve che ora ricopre il ruolo di intermediario.