Battendo il Como ieri sera, a San Siro, grazie a una rimonta folle da 0-2 a 3-2, l'Inter ha conquistato la sedicesima finale di Coppa Italia della sua storia salendo al terzo posto di questa speciale classifica che vede solo Roma e Juve davanti, rispettivamente con 17 e 22. Se si considera il periodo dal 2000 in poi, inoltre, solo i bianconeri, con undici atti conclusivi, hanno fatto meglio dei nerazzurri (10).

L’Inter torna a giocarsi la possibilità di mettersi la coccarda sul petto tre anni dopo l’ultima volta, quando nella stagione 2022-23 conquistò il nono titolo avendo ragione della Fiorentina: all'Olimpico finì 2-1, con la doppietta di Lautaro Martinez in risposta al momentaneo vantaggio firmato da Nico Gonzalez.

Tutte le finali della storia della Beneamata:

1939 | Ambrosiana Inter-Novara 2-1

1959 | Inter-Juventus 1-4

1965 | Juventus-Inter 1-0

1977 | Milan-Inter 2-0

1978 | Inter-Napoli 2-1

1982 | Inter-Torino 1-0, 1-1

2000 | Lazio-Inter 2-1, 0-0

2005 | Roma-Inter 0-2, 0-1

2006 | Roma-Inter 1-1, 1-3

2007 | Roma-Inter 6-2, 1-2

2008 | Roma-Inter 2-1

2010 | Inter-Roma 1-0

2011 | Inter-Palermo 3-1

2022 | Juventus-Inter 2-4 d.t.s.

2023 | Fiorentina-Inter 1-2