Aleksandar Stankovic ha incrementato il suo bottino di gol stagionali con la maglia del Bruges timbrando il cartellino nel match, valido per i playoff del campionato belga, vinto dalla sua squadra contro il Mechel con il punteggio tennistico di 6-1. Il centrocampista serbo, che a luglio tornerà a Milano una volta che l'Inter eserciterà la clausola di recompra per riprenderlo dai Blauw en Zwart, ha raggiunto quota nove segnature con un bel tiro dalla distanza dopo una bella riconquista di palla fuori area. Stankovic ha segnato quattro reti in Jupiler Pro League, tre tra playoff di Champions e League Phase, e due proprio nei playoff del campionato.

Numeri che sottolineano la crescita auspicata dal club nerazzurro per un ragazzo che è andato a farsi le ossa all'estero, prima del Bruges era andato al Lucerna, in Svizzera, con il sogno di ritornare a casa base ed esordire nella squadra che fu di suo padre, Dejan.

"Ho cominciato a giocare a calcio a quattro anni con la maglia dell'Inter addosso. Vivevo a cento metri da San Siro, rimane un sogno giocare per l'Inter come per tanti bambini interisti. Non era facile con un cognome come Stankovic, ma la vedo come una cosa positiva perché hai qualcuno che ha passato quello che hai passato tu molto prima di te. Tornare all'Inter è un sogno che ho ancora nel cassetto, magari un giorno si avvererà, non si sa quando. Per ora il mio sogno attuale è fare molto bene al Bruges. Ovunque sarà il mio futuro voglio viverlo da protagonista come sto facendo quest'anno", aveva detto Stankovic a Sky Sport a febbraio.