"Diciamo intanto che all'Inter ieri sera è andata molto bene" dice Marco Ballotta, ex portiere nerazzurro, quando viene chiamato a commentare la qualificazione della squadra di Chivu in finale di Coppa Italia dopo la pazza semifinale contro il Como: "Sullo 0-2 il Como con un attimo di attenzione poteva passare l'Inter - il pensiero espresso ai microfoni di TMW -. Però l'Inter si è svegliata ed ha fatto valere il suo potenziale. È già la seconda volta che capita al Como: va bene giocare, ma a risultato acquisito qualche accorgimento anche difensivo bisognerebbe averlo. Comunque intanto la Lazio dovrà pensare a passare il turno".

Nell'Inter si è esaltato Josep Martinez. L'anno prossimo l'Inter dovrebbe puntare su di lui, su Sommer o su un altro?

"Sommer è stato criticato ingiustamente. In Coppa Italia è toccato giustamente a Josep Martinez, che ha giocato meno. Ha dimostrato di essere un buon portiere, va visto con continuità. Due partite possono dare indicazioni, ma un portiere va giudicato alla lunga. Sono contento per lui, si è ripreso da un momento delicato, va tenuto in considerazione. Sommer farà le sue valutazioni. Magari potrebbe restare come secondo di Martinez, ma bisogna vedere se a lui stia bene. L'Inter avrebbe due portieri di livello, se Sommer accettasse. Non penso, ma sai mai...".

