Domani pomeriggio, il Genoa Women è atteso da quello che probabilmente è l'ultimo appello per la salvezza, la gara interna alla Sciorba contro l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che a sua volta arriva all'ombra della Lanterna nel tentativo di giocarsi le residue chance per la conquista dello Scudetto. Il più classico dei testacoda, quindi, essendo le rossoblu ultime con appena nove punti e distanti quattro dalla coppia composta da Ternana e Sassuolo. Impresa che in questo momento appare disperata, anche se il tecnico Sebastian De La Fuente non vuole lasciare nulla di intentato: "Contro il Napoli abbiamo avuto la stessa aggressività difensiva che abbiamo avuto in altre partite, ma dopo 5 minuti per qualche errore eravamo sotto 1-0 e sicuramente è cambiato il tipo di partita. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare e anche sul 2-0 potevamo accorciare. Sappiamo che siamo in una situazione difficile ma stiamo 'martellando la pietra', stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare questa situazione", le sue parole riportate da Il Secolo XIX.

Per De La Fuente sarà una sfida in famiglia, visto il ben noto rapporto di parentela con Javier Zanetti: "Sappiamo che l’Inter è una squadra forte ma guardiamo a noi e a cosa possiamo fare bene. Sappiamo che abbiamo 12 punti in gioco e dobbiamo cercare di fare più punti possibili per arrivare alla salvezza, più punti riusciremo a fare e più possibilità avremo di salvarci. Sicuramente ci crediamo ancora, ci crediamo tutti e lavoriamo per quello tutti i giorni. Per due settimane non abbiamo avuto sette ragazze della nazionale, gli acciacchi che ci sono stati li abbiamo gestiti e abbiamo lavorato con equilibrio per avere le ragazze disponibili", conclude De La Fuente.