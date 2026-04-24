Ma cosa intendeva Antonio Conte quando ai microfoni di DAZN si è lamentato del fatto che alcuni fanno una comunicazione più completa rispetto al Napoli? Il tecnico partenopeo ha ribadito il concetto, ampliandolo, nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria sulla Cremonese: "Abbiamo il Como e dobbiamo finire nel migliore dei modi. Abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l'Inter ne può alzare due ma l'anno scorso ne ha alzati nessuno. Si elogiano altre squadre che ci stanno anche dietro. Sento di grandi stagioni di altre squadre. Forse è un problema di comunicazione, vengono evidenziate solo le nostre cose negative. Ma forse ci sta".
Conte ha anche aggiunto un'ulteriore rivendicazione del lavoro svolto in queste due stagioni: "Ad ogni pareggio e sconfitta sembra che caschi il mondo, il Napoli ha alzato l'ambizione. Se non vinci lo Scudetto è un fallimento. Questa ambizione non c’è mai stata qui, abbiamo cambiato la geografia in due anni. Dobbiamo finire al meglio il campionato sapendo che abbiamo rifatto quello fatto in passato da Maradona. Non vi dimenticate che da quel periodo il Napoli non vinceva Scudetto e Supercoppa. Dobbiamo ricordarcelo un po' tutti e non solo i tifosi".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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