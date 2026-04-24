Fermo da gennaio per una frattura da stress al peduncolo destro della quarta vertebra lombare, Alessandro Michieletto è reduce da un inizio di 2026 particolarmente sfortunato anche a livello di squadra, visto che la sua Trentino Volley è uscita dai playoff Scudetto e si è fermata agli ottavi di finale nella Champions League della CEV. Aspettando il via libera per il suo ritorno a disposizione della squadra e con nel mirino l'Europeo con la Nazionale a settembre, Michieletto, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si concentra sulla sua Inter e si prepara a festeggiare la conquista dello Scudetto: Possiamo perderlo solo noi. Almeno avrò qualcosa per cui esultare dato che con Trento è stato un anno sfortunato e senza vittorie”.
Con un calendario meno intenso il suo infortunio si poteva evitare?
“A me non piace fare polemica, ma penso di sì. Sicuramente è un’assurdità finire un Mondiale con tutte le energie mentali e fisiche che ti porta via una competizione del genere e dopo due settimane dover già giocare partite ufficiali con il club”.
Giovedì scatta la finale playoff: cosa si aspetta?
“Sarà una bella serie. Perugia e Civitanova sono due squadre che nel corso degli anni hanno sempre regalato grande spettacolo. L’anno scorso in semifinale Perugia era sopra 2-0, poi è passata la Lube 3-2. Vedo leggermente favorita la Sir, ma sarà dura, perché in casa della Lube è sempre difficile vincere”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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