Parla anche di Inter Bobo Vieri, ospite ieri a Hong Kong alla cerimonia di presentazione dell'Hong Kong Football Festival, l'evento che sarà organizzato nella megalopoli asiatica e che vedrà al suo interno anche la sfida del prossimo 1° agosto tra i nerazzurri e il Manchester City. "Alcune squadre hanno ottimi esterni, altre meno, dipende dallo stile di gioco. Ma ci sono molti attaccanti di buon livello in giro e l'Inter ne ha tre come Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito che è molto giovane. Sono ottimi giocatori, poi abbiamo giocatori che possono giocare con diversi stili, penso che questo sia importante". Questa estate, lo ricordiamo, a Hong Kong avrà luogo un torneo a quattro squadre, che vedrà coinvolti, oltre all'Inter, la Juventus, il Chelsea e il Manchester City. Gli incontri si svolgeranno nell'avveniristico stadio Kai Tak, impianto da 50mila spettatori inaugurato un anno fa. Il calendario prevede il match tra i nerazzurri e i Citizens il primo agosto e il match tra i bianconeri e i Blues quattro giorni più tardi.
A fare da ambasciatori dei quattro club nella conferenza di presentazione, oltre a Vieri, erano presenti l'ex interista Edgar Davids in qualità di portabandiera della Juventus, Roberto Di Matteo per il Chelsea e Shaun Wright-Phillips per il City. E nella conferenza stampa di presentazione, Vieri ha anche parlato proprio dello stadio magnificando il nuovo impianto: "Molti club verranno qui per le partite di precampionato, per cui è utile avere nuove infrastrutture. In Italia stiamo lottando per avere stadi nuovi; voi ne avete uno fantastico e questo ai grandi club piacerà. Giocare in uno stadio nuovo di zecca da 50mila persone farà bene anche ai giocatori stessi".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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