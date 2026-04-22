Mentre la squadra lotta per ottenere la promozione diretta in Serie A, il Monza ragiona già sulla squadra per la prossima stagione. Il direttore sportivo Nicolas Burdisso sta già sondando il terreno per potenziali colpi e una delle piste porterebbe a Milano, sponda Inter: secondo il sito Forzamonza.it, i brianzoli potrebbero provare il corteggiamento a Stefan de Vrij, difensore neerlandese in scadenza di contratto con l'Inter. De Vrij è stato individuato come quel tassello di grande esperienza, anche a livello internazionale, utile per far fare il salto di qualità ai biancorossi.

L'operazione si preannuncia comunque non priva di difficoltà. Il Monza dovrà affrontare la forte concorrenza dall’estero, in particolare dell'Olympiacos Pireo in Grecia; ma soprattutto il giocatore non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro, che potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre visto che sul tavolo c'è anche una proposta di rinnovo per il difensore che indossa la maglia dell'Inter dal 2018 e con la quale ha collezionato sin qui 211 presenze con 12 reti all'attivo. Il tutto, poi, passa ovviamente dalla promozione della squadra di Paolo Bianco, al momento impegnata in un duello serrato con il Frosinone per il passaggio diretto alla massima serie: qualora l'obiettivo sfumasse, l'opzione De Vrij diventerebbe utopia per logici motivi di sostenibilità finanziaria.