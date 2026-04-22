Il condottiero Cristian Chivu, con il suo 7,5, guida dall'alto le pagelle del Corriere dello Sport inerenti un bellissimo Inter-Como. Come riporta il quotidiano, la squadra del tecnico rumeno è un diesel e anche stavolta c'è di mezzo la lettura in corso d'opera dell'allenatore.

Voto 7,5 anche per Josep Martinez, miracoloso una volta per tempo e prezioso anche nel finale. Difficoltà in difesa dove chiudono con un 5,5 sia Akanji (permette a Baturina di colpire indisturbato sull'1-0) e Acerbi (tiene a bada Douvikas ma viene richiamato dopo l'ingresso di Diao). Sufficiente Bisseck e con lui Carlos Augusto, che costringe Nico Paz a una gara di prudenza.

A centrocampo 5,5 a Luis Henrique, che combina un mezzo pasticcio col quale, per poco, non aziona il terzo gol avversario. Senza voto Dumfries, mentre Barella è da 7 pur predicando nel deserto, ma senza mai arrendersi. Da 8,5 la prova di Calhanoglu, suona la carica e alla fine trafigge Butez due volte. Molto meno bene Zielinski, 5, un'ora con poche e confuse idee e l'errore importante sullo 0-2. Sucic gli subentra e si prende un bell'8, è il jolly calato da Chivu. Chiudono la mediana Dimarco, voto 5 (bruciato sul gol del vantaggio del Como) e il subentrato Diouf, il cui piglio è decisamente apprezzabile. e che aiuta ad aprire la difesa dei lariani (7).

In attacco 6,5 a Thuram che porta a spasso mezza squadra avversaria e nel finale non smette di lottare, mentre Bonny è da 5,5: fatica ad entrare in sintonia col resto della squadra. Sufficiente Pio Esposito, a disposizione dei compagni coi suoi centimetri nell'assalto finale.

Nel Como 5,5 a Fabregas, due 7 a Da Cunha e Nico Paz e un 7,5 a Baturina.