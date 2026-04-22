Il finale di stagione servirà a Carlos Augusto non solo per dare il suo contributo alla causa dell'Inter, sempre più diretta verso la conquista dello Scudetto e col sogno della doppietta nazionale alimentato dal raggiungimento della finale di Coppa Italia: il difensore nerazzurro, infatti, si giocherà le sue carte residue per strappare il sì di Carlo Ancelotti alla convocazione nella Nazionale brasiliana per il Mondiale di giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico milanista ha inserito il nome di Carlos Augusto tra i papabili, apprezzandone in particolare la duttilità tattica visto che sa fare l’esterno di un centrocampo a cinque, il braccetto di una difesa a tre e pure il terzino di una retroguardia a quattro, il ruolo oltretutto occupato in due partite giocate con la Seleçao sotto la sua gestione, quelle contro la Corea Del Sud e il Giappone.

A metà maggio la Seleção diramerà la lista definitiva per il Mondiale. Carlos ha buone probabilità di esserci, pur avendo una concorrenza abbastanza agguerrita da affrontare con elementi come Alex Sandro, Douglas Santos e Caio Henrique. Le prossime sfide con l’Inter saranno decisive, e Carlos Augusto potrebbe comunque avere un minutaggio importante considerati i problemi fisici di Alessandro Bastoni. Sullo sfondo c’è la trattativa per il rinnovo, tuttora in corso ma che probabilmente saranno riallacciati a fine stagione.