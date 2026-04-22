Un Koné tira l'altro. Se è vero, ed è verissimo, che l'Inter stia aspettando il momento giusto per tornare a bussare alla porta della Roma per Manu, secondo la Gazzetta dello Sport anche il Milan si sarebbe appassionato a questo cognome, ma nello specifico a Ismael, centrocampista del Sassuolo autore di un'ottima stagione (30 presenze e 6 gol in campionato) e seguito anche dai nerazzurri. Non c'è solo Leon Goretzka, prossimo parametro zero in uscita dal Bayern Monaco, tra gli obiettivi rossoneri per la mediana, dunque. Il classe 2002 in forza ai neroverdi potrebbe essere il classico investimento futuribile, con una spesa non eccessiva e in linea con le strategie rossonere. La valutazione del canadese è di 20-25 milioni di euro, il preludio a un'importante plusvalenza della società guidata da Giovanni Carnevali che un'estate fa lo ha acquistato dal Marsiglia pagando 2,5 milioni di prestito e 10,5 per il riscatto.

Oltre al Milan, con l'Inter che lavora sul Koné della Roma, potrebbe farsi avanti la Juventus mentre all'estero il centrocampista pare abbia mercato soprattutto in Francia dove è ben conosciuto vista l'esperienza all'OM. Poi, siccome le vie del mercato sono infinite, chissà che mancando il piano A il club nerazzurro non voglia dedicarsi al piano B, senza cambiare cognome sul taccuino...