Più delle parole, a volte, può un'immagine. E anche se si tratta della foto di un articolo d'annata, il messaggio è eloquente anche oggi. L'Inter, ieri, è tornata a giocare con le coronarie dei propri sostenitori andando sotto di due gol contro il Como e producendosi in una rimonta epica, da 'Pazza Inter' come ha sottolineato anche il tecnico Cristian Chivu dopo la gara. Serata per cuori forti, sintetizzata su Instagram da Gianfelice Facchetti con un'immagine chiara: quella di un vecchio annuncio relativo all'introduzione del 'cardiotelefono' anti-infarto a San Siro, strumento destinato a "proteggere i tifosi dalle emozioni di una partita", attraverso il quale stabilire un contatto con l'infermeria dello stadio per garantire il pronto intervento in caso di malori sugli spalti. Strumento antesignano degli attuali sistemi di soccorso, che il figlio dell'ex presidente nerazzurro ritiene ancora attuale...