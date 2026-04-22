La parte finale dell'intervento di Javier Zanetti nella tappa sanremese di 'Viva El Futbol' è dedicata a Cristian Chivu, suo compagno di squadra e oggi allenatore dell'Inter. Lele Adani in particolare invita il vicepresidente ad analizzare quello che è stato il percorso del tecnico rumeno, che dalle giovanili dell'Inter, passando per Parma, è arrivato alla guida della prima squadra ed è a un passo dal conquistare lo Scudetto numero 21 della storia del club: "Cristian ha fatto un percorso nel nostro vivaio e ora in prima squadra. Sinceramente sono felicissimo per lui, perché conosco prima la persona: un ragazzo molto intelligente, che trasmette senso di appartenenza e valori".

Zanetti evidenzia anche una grande qualità di Chivu: "Non era semplice, alla sua prima esperienza in una squadra come la nostra; sapete la pressione che comporta guidarla. Ma con la sua cultura del lavoro, la sua professionalità e la sua serietà ha fatto un lavoro straordinario. Speriamo di finirlo nel migliore dei modi, ma in poco tempo ha saputo creare un gruppo che si sente identificato con lui e con l'Inter e lo dimostra. Soprattutto nei momenti di difficoltà ha saputo sempre credere in quello che sta facendo, e quando hai una squadra che crede in quello che fa è più semplice arrivare all'obiettivo. Grande merito a lui, allo staff e ai ragazzi che lo seguono". Ma chi era l'idolo di Zanetti da bambino? "Ricardo Bochini, lo stesso di Diego Maradona. Poi mi è sempre piaciuto Lothar Matthaus".