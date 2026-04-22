Belle, bellissime le emozioni, ci mancherebbe. Ma vogliamo mettere con i ricavi? Anche quelli contano, oltre alle gioie sportive. E il raggiungimento della finale di Coppa Italia, con speranze legittime di vincerla a prescindere da quale sarà l'altra finalista, rappresenta anche un ritorno economico per l'Inter. Come al solito Calcio e Finanza propone le stime dei ricavi per chi arriva al traguardo della competizione e grazie alla vittoria di ieri sul Como, che rimarrà a lungo nella storia dei tifosi nerazzurri, il club ha portato a 4,6 milioni la cifra incassata.

E in caso di successo il 13 maggio all'Olimpico di Roma, questa somma raggiungerebbe i 7,1 milioni di euro. Che non autorizzano follie sul mercato, per fare un esempio, ma di certo arricchirebbero l'esperienza della vittoria del trofeo con un dettaglio pecuniario che fa bene alle casse.