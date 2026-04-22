Minuto 89 di Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia al Meazza. Tre minuti prima Hakan Calhanoglu, su cross di Petar Sucic, ha firmato di testa il gol del 2-2 completando l'aggancio ai lariani, in vantaggio per 0-2 dall'inizio della ripresa. Il pari però non soddisfa i padroni di casa che continuano a spingere percependo lo sbandamento degli avversari e convinti di poter trovare la rete della vittoria prima di andare ai tempi supplementari. Ed è così che Sucic lavora un pallone appena dentro l'area, lo apre a Calhanoglu che a sua volta glielo restituisce: controllo orientato di destro e conclusione in allungo del croato con pallone che finisce sull'angolo opposto dove Jean Butez non può arrivare. Pandemonio al Meazza, l'Inter è incredibilmente in vantaggio a un minuto dal 90esimo.

Un gol indimenticabile per chi era presente sugli spalti, sul rettangolo di gioco e a casa sul divano. Un gol che ha letteralmente stappato lo stadio come una pentola a pressione arrivata ben oltre il suo limite. Un gol che Cristian Chivu (che ha velocizzato la rimessa da cui è nata l'azione) ha vissuto con immenso trasporto, come gli accadeva da calciatore ai tempi di José Mourinho quando di reazioni di forza come questa l'Inter ne aveva spesso. L'allenatore ha seguito in piedi tutta la giocata e, non appena ha visto il pallone entrare in rete, è scattato verso i propri giocatori che si stavano velocemente raccogliendo intorno a Sucic, partecipando così all'emotività del momento. Momento mostrato, con doppia inquadratura, dal canale della Lega Serie A e che spiega benissimo quanto accaduto ieri sera al tramonto della partita.