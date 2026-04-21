Soddisfazione per il tecnico dell’Inter Cristian Chivu dopo la pirotecnica rimonta contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, da 0-2 a 3-2. Al termine del match, l’allenatore romeno ha parlato così ai microfoni di Inter TV:

“Abbiamo aggiustato un po’ le cose dopo essere andati sotto di due gol. Non siamo andati nel panico, abbiamo trovato la qualità e l’esperienza dei nostri giocatori. Tutti hanno dato il loro contributo per raggiungere il nostro obiettivo che era la finale. Il contributo di chi ha giocato meno? È merito di questi ragazzi, c’è chi ha fatto meno per diversi motivi, ma la loro professionalità si è sempre vista. Quando sono stati chiamati in causa hanno sempre cercato di dare l’apporto”.

In questi momenti sono fondamentali le qualità morali.

“Lo sanno anche loro quello che serve a questo punto della stagione, si sono calati subito in questo lavoro. Faccio loro i complimenti, sono un gruppo di uomini veri che ci mettono cuore, anima. A questo punto della stagione servono i risultati per raggiungere i nostri obiettivi”.