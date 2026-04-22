Nel corso della sua ospitata di Sanremo per 'Viva el Futbol', Javier Zanetti è invitato anche a disegnare la sua formazione ideale della Nazionale argentina di tutti i tempi. Pupi veste i panni del selezionatore e parte da Hubaldo Fillol come portiere: "Emilano Martinez è un grande, ma il Pato è stato il più grande avendo vinto il Mondiale del 1978". Nel ruolo di terzino destro, l'ovazione del pubblico porta l'inserimento proprio di Zanetti che poi completa la difesa con Nicolas Tagliafico terzino sinistro e "mio fratello Walter Samuel" e l'ex interista Daniel Passarella come centrali.

Passando al centrocampisto, il volante scelto da Zanetti è Fernando Redondo "ma il secondo è Esteban Cambiasso, per l'intelligenza". Juan Sebastian Veron, Osvaldo Ardiles e Juan Roman RIquelme completano la mediana (sono stati esclusi Diego Maradona e Lionel Messi). Infine, l'attacco con Angel Di Maria insieme a Diego Milito, scelto tramite acclamazione della platea al termine di una lunga battaglia che riguardava anche Gabriel Omar Batistuta ("Che metto nel primo tempo"), Gonzalo Higuain, Lautaro Martinez, Sergio Aguero e Hernan Crespo. Quando viene però chiamato da Antonio Cassano a fare la scelta unica, Zanetti opta per Batigol "perché è stato il nostro goleador". Come CT, la scelta cade su Marcelo Bielsa. "Ma cito anche José Mourinho, un altro grande allenatore".